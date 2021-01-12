Копирайт объявлений авто тематики

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...
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Здравствуйте!
Нужно написать несколько объявлений для постинга на досках.
Тематика автомобильная.
Обязательно указывайте цену и примерные сроки.
Жду ваших заявок!
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