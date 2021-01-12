Копирайт объявлений авто тематики

Нужно просто монотонно копировать почты в столбик через запятую каждую электронную почту. Например: [url=mailto:[email protected]][email protected][/url], [url=mailto:[email protected]][email protected][/url], и так далее. Много ума и труда не нужно. Копирование происходит на сайте https://tripoli.land/farmers?page=23. (возможно потребуется на нем регистрация). Начинать нужно с 17 страницы. Копировать нужно ...