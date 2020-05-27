shpakulina

Марина Шпак shpakulina

 
28 летРоссия/Зеленоград
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Придумать названия для ароматов свечей

    Для маленького бренда ароматических свечей нужно придумать классные названия ароматов.  Я дам всю раскладку, из каких нот состоит аромат и как называется базово, нужно из этого придумать свое. Возможно, на ассоциациях с настроением/состоянием. ...

    Нейминг и Слоганы25 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Описания товаров для сайта

    Нужен человек, имевший опыт работы в сегменте fashion (предпочтительно обувь), который разбирается в конструкциях и материалах, чтобы описать новую весенне-летнюю коллекцию. Описания нужно будет писать партиями по мере поступления фотографий товара. Присылайте примеры работ.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать отзывы

    Нужно написать отзывы о товаре (обувь). 2-3 отзыва на одну пару от лица разных людей. 1 отзыв ~ 200 сбп. Укажите в заявке пожалуйста стоимость одного отзыва.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать тексты для триггерных рассылок

    Нужны короткие дружелюбные тексты, учитывающие специфику бренда (обувь) для триггерных писем. Есть стандартные шаблоны, которые нужно переделать. После согласования могут быть правки.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описания товаров для интернет-магазина

    Нужны короткие и емкие описания для товаров. 3-4 предложения, которые будут дополнять общую информацию о товаре в карточке.  От нас будет предоставлена техническая информация о товаре (материал, размер и т.д.) и фотографии. Ваша задача переработать эти ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Расшифровка

    Расшифровать видео в текст. Длительность видео 2,5 часа. Срочно, завтра до 18:00.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт текста

    Написать статью на тему "Что делать, если на опасном производственном объекте произошла авария?", объем от 6000 до 8500 збп. Нужно осветить следующие вопросы: 1. Что такое авария на ОПО? 2. Как отличить аварию от инцидента? 3. Какой должен быть порядок ликвидации ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт текст

    Написать статью на 3500-4000 знаков без пробелов на тему "Кто осуществляет экологический надзор и контроль над предприятиями?" В статье нужно уделить внимание таким вопросам как: Что такое экологический надзор и как он осуществляется Какие виды надзора существуют Какие уровни ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать описание товаров

    Составьте оригинальное описание детской коляски Tutis Zippy New и кроватки Mr Sandman Pocket (150-200 слов) с указанием уникальных характеристик этой модели.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
lulacebab
Юлия 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
36 отзывов(-1)
$4
10 баллов
3 года назад
Написать описания товаров для интернет-магазина
Рекомендую заказчика! Четкая постановка задачи, оперативная проверка и оплата. Корректные замечания только по делу.
Юлия отличный исполнитель, всегда на связи, выполняет работу в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
PolinaKhrt
Полина 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
$15
10 баллов
3 года назад
Расшифровка
Марина прекрасный заказчик!Была всегда на связи, оплатила в срок.Несмотря на то, что я не уложилась в сроки, отнеслась с понимаем. Рекомендую к сотрудничеству 👍
Полина выполнила работу, однако в сроки совсем не уложилась. Отвечает на сообщения, не пропадает, это плюс. Если не спешите - хороший исполнитель.
Ответный отзыв
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
15 дней назад
$4
10 баллов
3 года назад
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👍🏻
Задача выполнена даже раньше срока.
Ответный отзыв
AvtorTekstoff
Дмитрий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$9
10 баллов
3 года назад
Рерайт текста
Большое спасибо за интересную работу и приятное сотрудничество. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Отличный текст, структурированный и понятный, сроки соблюдены.
Ответный отзыв
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Ретушь фотографий
Все отлично! Оперативная связь, современная оплата.
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв