shpakulina

Для маленького бренда ароматических свечей нужно придумать классные названия ароматов. Я дам всю раскладку, из каких нот состоит аромат и как называется базово, нужно из этого придумать свое. Возможно, на ассоциациях с настроением/состоянием. ...
- Нейминг и Слоганы25 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Есть логотип. Нужно взять его за основу и отрисовать обложки для актуального. Всего нужно будет 5 обложек.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужен человек, имевший опыт работы в сегменте fashion (предпочтительно обувь), который разбирается в конструкциях и материалах, чтобы описать новую весенне-летнюю коллекцию. Описания нужно будет писать партиями по мере поступления фотографий товара. Присылайте примеры работ.Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
12 страниц для которых нужно заполнить метатеги: description, h1, title, keywordsПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать отзывы о товаре (обувь). 2-3 отзыва на одну пару от лица разных людей. 1 отзыв ~ 200 сбп. Укажите в заявке пожалуйста стоимость одного отзыва.Копирайтинг35 заявокЗакрыт2 года назад
Нужны короткие дружелюбные тексты, учитывающие специфику бренда (обувь) для триггерных писем. Есть стандартные шаблоны, которые нужно переделать. После согласования могут быть правки.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Короткие дружелюбные тексты для триггерных писем. Есть образец, который нужно переделать. Могут быть правки после согласования.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужны короткие и емкие описания для товаров. 3-4 предложения, которые будут дополнять общую информацию о товаре в карточке. От нас будет предоставлена техническая информация о товаре (материал, размер и т.д.) и фотографии. Ваша задача переработать эти ...Завершен3 года назад
Расшифровать видео в текст. Длительность видео 2,5 часа. Срочно, завтра до 18:00.Транскрибация1 исполнительЗавершен3 года назад
Написать статью на тему "Что делать, если на опасном производственном объекте произошла авария?", объем от 6000 до 8500 збп. Нужно осветить следующие вопросы: 1. Что такое авария на ОПО? 2. Как отличить аварию от инцидента? 3. Какой должен быть порядок ликвидации ...Завершен3 года назад
Написать статью на 3500-4000 знаков без пробелов на тему "Кто осуществляет экологический надзор и контроль над предприятиями?" В статье нужно уделить внимание таким вопросам как: Что такое экологический надзор и как он осуществляется Какие виды надзора существуют Какие уровни ...Завершен3 года назад
Составьте оригинальное описание детской коляски Tutis Zippy New и кроватки Mr Sandman Pocket (150-200 слов) с указанием уникальных характеристик этой модели.Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Отредактировать фото, убрать дефекты, артефакты и повреждения. Фото можно посмотреть тут https://drive.google.com/open?id=1JasxYpM3qB4ufrZjzaCDK3b9ylQnqxaCОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
- вырезать обьект из фона - сохранить, как png на прозрачном фоне 300 dpi От 2000 pix по короткой стороне.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт4 года назад