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Закрыт35 заявок599 просмотров

Нужно написать отзывы о товаре (обувь). 2-3 отзыва на одну пару от лица разных людей. 1 отзыв ~ 200 сбп.

Укажите в заявке пожалуйста стоимость одного отзыва.

4 года назад
shpakulina
Марина 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Марина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
43 года
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 отзывов
4 года назад
Ксения
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 часов назад
105 отзывов
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
19 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Дария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Диана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Вероника
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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