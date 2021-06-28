Копирайтер

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Закрыт137 заявок10070 просмотров

Требуется копирайтер для придумывания текста для новых небольших сайтов.

Пример задачи: 

- показываем шаблон будущего сайта

- называем тематику

- обсуждаем для каких страниц \ блоков нужно придумать текст

- предоставляем дополнительную информацию по сайту, если требуется

В итоге нужно предоставить текст для соответствующих блоков \ страниц сайта, что бы передать это верстальщику. Отдельно будет обсуждаться возможность перевода текста на разные языки через сервисы.

Планируется стабильный объем таких заказов, примерно 10 в день.

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Заявки фрилансеров

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Лучший копирайтер апреля
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