Копирайтер / Рейрайтер

Имеется опыт написания текстов для Instagram профилей около 1-го года.

Стиль написания как информационный, так и продающий. Опыт работы с рекламным агенством имеется.

Перечень тем, описанных мною:

1. Подушки для предотвращения простатита;

2. Информационные посты для строительной компании;

3. Текст для брошюры оздоровительного комплекса;

4. Посты для заполнения Instagram-профиля караоке-бара и кафе.

Работа с любой темой на приемлемом уровне, с малым количеством "воды" в тексте или её отсутствие. Подача информации простая, понятная практически любому человеку.

Знание русского языка - хорошее.

Также есть умение написания стихов. Время работы зависит от предоставленной темы.