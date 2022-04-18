Копирайтер / Рейрайтер
Имеется опыт написания текстов для Instagram профилей около 1-го года.
Стиль написания как информационный, так и продающий. Опыт работы с рекламным агенством имеется.
Перечень тем, описанных мною:
1. Подушки для предотвращения простатита;
2. Информационные посты для строительной компании;
3. Текст для брошюры оздоровительного комплекса;
4. Посты для заполнения Instagram-профиля караоке-бара и кафе.
Работа с любой темой на приемлемом уровне, с малым количеством "воды" в тексте или её отсутствие. Подача информации простая, понятная практически любому человеку.
Знание русского языка - хорошее.
Также есть умение написания стихов. Время работы зависит от предоставленной темы.