Рерайтер

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Закрыт21 заявка1240 просмотров

Нужен рерайтер-девушка, которая на сегодня сможет выполнить задачу.

4-5 текстов по 2000 знаков (где-то больше, где-то меньше). Исходники, на которые ориентироваться, я дам.

Тематика - психология, секс. Оплата - 30-50 грн/1000. Предпочтение тем, кто из Украины - платить удобнее.

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dobrotext
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