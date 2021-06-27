Нужен рерайтер-девушка, которая на сегодня сможет выполнить задачу.

4-5 текстов по 2000 знаков (где-то больше, где-то меньше). Исходники, на которые ориентироваться, я дам.

Тематика - психология, секс. Оплата - 30-50 грн/1000. Предпочтение тем, кто из Украины - платить удобнее.