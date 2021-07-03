добрый день

сайт скину в личку и сайты примеры типо что нравится и что не нравится тоже скину в личку

можете пока полазить изучить, на каждый товар нужно описание размером 500-600 символов - легкое, обычное, без сео, например рассказать какой этой крутой букет из того то того то описать состав необычныйи был бы он очень прекрасным на такой повод или тому то тому то маме, жене или хоть бабушке или деловоу партнеру

любой товар на сайте выбирайте какой вам больше понравиться и сделайте примерные 500-600 символов и кидайте в личку - сразу скажу вам поняли вы задание или нет

если все устроит я сразу оформляю заявку на любое количество товаров, на сайте 4к букетов по 15 рублей за товар, сроки не срочные но желательно за пару месяцев сделать

еще раз подчеркну - 500-600 символов, не меньше 500 строго а на сколько больше пофиг, до 600 в принципе норм, но если будет 700 не кретично, возможно будут букеты которые захочется красиво описать, далее никакого сео - никаких слов "доставка тула" или "с доставкой по туле", слово "доставка" можно использовать разве что в контексте - то есть "ваша девушка была бы удивлена от доставки такого крутейшего букета )))" это пример - главное не "доставка в туле"

если что пишите мне в телегу или звоните туда - там я круглосуточно - тут могу долго отвечать и чтобы время не тянуть