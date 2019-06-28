vagnaross

Андрей vagnaross

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Интернет Маркетолог

Профессиональный Интернет-Маркетолог

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

annast101
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Тексты для товаров интернет магазина цветов
Хороший заказчик, задача поставлена чётко и понятно. Приятно работать.
отличная девочка, сразу написала в личку и сразу же сделала тестовый товар, теперь будем сотрудничать долго, очень доволен ее работой
Ответный отзыв
thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
На лендинге сделать работу 3х форм
MODX
Андрей отличный заказчик, адекватный. С оплатой проблем нет. Рекомендую!
Отличный Прогер, сразу предложил альтернативные варианты, чтобы не тратить время и денег. Были проблемы с хостингом, не бросил и работу довёл до конца. Настоятельно рекомендую такого профи и просто хорошего человека
Ответный отзыв
flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сверстать лендинг по макету
Хороший заказчик, сразу сработались, четкие требования, однозначно рекомендую!
Миша отличный верстак, сделал все как и обещал, за один день и ещё все оч качественно, маленькие баги исправил мгновенно и без споров (что большая редкость). Давно с такими не работал
Ответный отзыв
olegliyasov
Олег 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
SEO анализ и продвижение интернет магазина
150% всем рекомендую Андрея, как заказчика. Очень редко когда увидишь заказчика, который имеет понятие о SEO ( не как это расшифровывается, а именно алгоритмы работы). Человек четко понимает чего он хочет и для чего. А главное эти идеи подкреплены фактами и обоснованиями. Всегда на связи, расположен к тестированию гипотез (а это очень не маловажно). За первичный анализ щедро отблагодарил (хотя это не подразумевалось), и в дальнейшем платил исправно (а это тоже не маловажно). В общем и целом рад, что сработались и рад что продолжаем сотрудничество.
Рекомендую этого исполнителя всем. Отличный сеошник и человек, что тут сказать. А теперь по подробнее: 1. во первых это единственный исполнитель (из 27), который реально прочитал задачу, ознакомился с тз и сайтом, и проделанной работой на сайте, и не начал гнуть свою линию и закидывать своими тарифами (большинство тупого стада именно так и делало) 2. сразу включился в работу и начал искать ошибки, упорно и до победного, нашел много чего интересного, постоянно созванивался и рассказывал какие моменты находил (человек знает все алгоритмы, что очень важно, а также понимает логику работы поисковиков, также знает о существовании многих сервисов, о которых 2/3 фриланса даже не знает) 3. сразу составил тз по исправлению, а также внедрению дополнительных фишек по улучшению позиций У меня все. Не пожалеете если выберете его. У меня опыт 10 лет в маркетинге, я знаю о чем пишу
Ответный отзыв
lost2710
Павел 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработка сайта на CMS Word Press
WordPress
Андрей отличный заказчик! Если вы хотите заработать денег, даже не просто заработать, а зарабатывать и получать удовольствие от рабочего процесса и от общения с заказчиком, вам однозначно к Андрею! По проекту скажу следующее: принятие работы - моментально; оплата - мгновенно; постановка задачи - чёткая, без размытых рамок; правки - адекватные в рамках проекта. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!! Точно не пожалеете))
очень толковый и классный прогер, сделал все как и обещал меньше недели да еще и за такие деньги (при условии что это магаз). просто супер парень, не ошибетесь в нем и никогда не подведет вас
Ответный отзыв
Показать больше отзывов