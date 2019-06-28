Требуется специалист по SEO для продвижения сайта услуг в США. Необходимо наращивать ссылочную массу и применять аутрич, так как бирж ссылок нет. Опыт в данной области обязателен.
- $100Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка описаний для товаров интернет-магазина цветов. Каждое описание должно содержать 500-600 символов, быть легким и без SEO-оптимизации. Описывать букеты, их состав и подходящие поводы для подарка. Примеры работ следует отправить в личные сообщения для оценки соответствия задания.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется сделать рабочими 3 формы на сверстанном лендинге. Предпочтительно использование CMS MODX. Полный макет будет предоставлен отдельно.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Ссылка на лендинг https://yadi.sk/i/wWfCgqrD5mcveQ По всем вопросам пишите в личку или в телегу Работаю строго с исполнителями, студии не пишите, сразу забанюЗавершен4 года назад
Нужен верстальщик желательно со знаниями программирования (CMS MODX), некоторые задачи надо аккуратно внедрять сразу внутри в админке в чанках: 1 косяк это проблема какая то со шрифтами, на сайте отлично отображаются, а ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Имеется интернет магазин, который продвигается в регионе. На данный момент в штате у компании есть свой сеошник, я как маркетолог слежу за его работой. Проделано очень много работ от ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть интернет магазин на modx revo. Лежит на обычно хостинге. Его нужно перенести на VDS какого нить хорошего провайдера. Предпочтения у нас есть какой, но все комментарии на счет какого лучше обязательно выслушаю ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать сайт на данном шаблоне http://sana.like-themes.com/multipage/ - корпоративный сайт с магазином Получиться должно что то типо этого сайта https://hairdresser.kiev.ua/ плюсом только страница магазина с уроками Пожалуйста не надо только писать в комментариях ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. 1. задача - Требуется настроить аккаунт под таргетированную рекламу, а также настроить рекламу на несколько постов. 2 задача - настроить массфоловинг и рассказать все нюансы в программе (предпочтение ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача смонтировать отснятый материал в красивый ролик с переходами Любые эффекты и фишки на свое усмотрение и опыт Роликов будет много постоянно для инстаграмма Сссылку на ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добрый день. На данный момент есть аккаунт в инстаграме и нужно сделать ряд задач 1 - привязать аккаунт к аккаунту фейсбука 2 - далее настроить таргет (за подробностями в ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
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