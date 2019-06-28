Рекомендую этого исполнителя всем. Отличный сеошник и человек, что тут сказать. А теперь по подробнее: 1. во первых это единственный исполнитель (из 27), который реально прочитал задачу, ознакомился с тз и сайтом, и проделанной работой на сайте, и не начал гнуть свою линию и закидывать своими тарифами (большинство тупого стада именно так и делало) 2. сразу включился в работу и начал искать ошибки, упорно и до победного, нашел много чего интересного, постоянно созванивался и рассказывал какие моменты находил (человек знает все алгоритмы, что очень важно, а также понимает логику работы поисковиков, также знает о существовании многих сервисов, о которых 2/3 фриланса даже не знает) 3. сразу составил тз по исправлению, а также внедрению дополнительных фишек по улучшению позиций У меня все. Не пожалеете если выберете его. У меня опыт 10 лет в маркетинге, я знаю о чем пишу