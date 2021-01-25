SEO анализ и продвижение интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок419 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется интернет магазин, который продвигается в регионе. 

На данный момент в штате у компании есть свой сеошник, я как маркетолог слежу за его работой.

Проделано очень много работ от первоначальных, заканчивая крупными сео работами, но в данный момент проект по основным двум запросам стабильно занимает от 11 до 13 место. И выше больше не ползет. Выше хорошие конкуренты, старые гиганты на рынке (по офлайн работе), но сами магазины сеошники их плохо ведут (я вижу что есть даже грубые сео ошибки, а как минимум 3 проекта вообще странно как попали в топ 10), но они все равно в топе

Задача: провести анализ и выявить, возможную ошибку какую то грубую (например перелинковка, которая весь вес увела куда то или переспам текста или еще что то), возможно какие то работы не были сделаны (а они как пример оказались в данной тематике и в данном регионе оказались бы очень важны, а их пропустили посчитав маловажными). 

Далее, если вы адекватный сеошник без короны на голове и в голове и вы в сео, как опытный слесарь в двигателе любого автомобиля, я порекомендую вас руководству для замены старого сеошника на вас для постоянной работы над проектом. 

Общение строго через скайп, так как по демонстрации экрана покажу все показатели в сервисах и все все, что необходимо (зарегистрированы везде и проплачено везде).

Тупые конторы и бестолковые соешники, которые в заявке тупо будут писать баснословные цены, или что проблему в пейджспид и не опишут что будут анализировать, будут сразу отправлены в спам.

Пишите сразу в личку, созвонимся в скайпе, я все расскажу покажу, если вы сразу поймете ошибку или набор ошибок я выберу вас в задаче и начинаем работать

3 года назад
vagnaross
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
olegliyasov
Олег 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
60 дней
Рекомендую этого исполнителя всем. Отличный сеошник и человек, что тут сказать. А теперь по подробнее: 1. во первых это единственный исполнитель (из 27), который реально прочитал задачу, ознакомился с тз и сайтом, и проделанной работой на сайте, и не начал гнуть свою линию и закидывать своими тарифами (большинство тупого стада именно так и делало) 2. сразу включился в работу и начал искать ошибки, упорно и до победного, нашел много чего интересного, постоянно созванивался и рассказывал какие моменты находил (человек знает все алгоритмы, что очень важно, а также понимает логику работы поисковиков, также знает о существовании многих сервисов, о которых 2/3 фриланса даже не знает) 3. сразу составил тз по исправлению, а также внедрению дополнительных фишек по улучшению позиций У меня все. Не пожалеете если выберете его. У меня опыт 10 лет в маркетинге, я знаю о чем пишу
150% всем рекомендую Андрея, как заказчика. Очень редко когда увидишь заказчика, который имеет понятие о SEO ( не как это расшифровывается, а именно алгоритмы работы). Человек четко понимает чего он хочет и для чего. А главное эти идеи подкреплены фактами и обоснованиями. Всегда на связи, расположен к тестированию гипотез (а это очень не маловажно). За первичный анализ щедро отблагодарил (хотя это не подразумевалось), и в дальнейшем платил исправно (а это тоже не маловажно). В общем и целом рад, что сработались и рад что продолжаем сотрудничество.
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