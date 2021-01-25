SEO анализ и продвижение интернет магазина

Имеется интернет магазин, который продвигается в регионе.

На данный момент в штате у компании есть свой сеошник, я как маркетолог слежу за его работой.

Проделано очень много работ от первоначальных, заканчивая крупными сео работами, но в данный момент проект по основным двум запросам стабильно занимает от 11 до 13 место. И выше больше не ползет. Выше хорошие конкуренты, старые гиганты на рынке (по офлайн работе), но сами магазины сеошники их плохо ведут (я вижу что есть даже грубые сео ошибки, а как минимум 3 проекта вообще странно как попали в топ 10), но они все равно в топе

Задача: провести анализ и выявить, возможную ошибку какую то грубую (например перелинковка, которая весь вес увела куда то или переспам текста или еще что то), возможно какие то работы не были сделаны (а они как пример оказались в данной тематике и в данном регионе оказались бы очень важны, а их пропустили посчитав маловажными).

Далее, если вы адекватный сеошник без короны на голове и в голове и вы в сео, как опытный слесарь в двигателе любого автомобиля, я порекомендую вас руководству для замены старого сеошника на вас для постоянной работы над проектом.

Общение строго через скайп, так как по демонстрации экрана покажу все показатели в сервисах и все все, что необходимо (зарегистрированы везде и проплачено везде).

Тупые конторы и бестолковые соешники, которые в заявке тупо будут писать баснословные цены, или что проблему в пейджспид и не опишут что будут анализировать, будут сразу отправлены в спам.

Пишите сразу в личку, созвонимся в скайпе, я все расскажу покажу, если вы сразу поймете ошибку или набор ошибок я выберу вас в задаче и начинаем работать