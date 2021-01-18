Сбор семантического ядра, кластеризация для мультиязчного сайта.

Сбор сем. ядра, его кластеризация, на испанском, французком, португальском, немецком, арабском языках.

Сайт работающий, есть отработанная структура, построены страницы категорий и подкатегорий (1500 во всех разделах), переведены на все вышеперечисленные языки, на основе которых и нужно собрать сем ядро по всем языкам.В задачу также входит: чистка от мусора и неявных дублей, сбор базовой и точной частоты, удобный отчет в виде таблицы Excel, распределение ключей по структуре сайта (которая уже есть на сайте, и категории для расширения структуры)

Тематика:

1. Сайты-доски объявлений продажи бизнеса и бизнес-активов

2. Каталоги и справочники

3. Поиск работы

Один исполнитель не обязан закрыть сразу все языки, можете работать только с одним языком.

Предлагайте цену и сроки. Преимуществом будет опыт работы с указанными языками, знание языка хотя бы на среднем уровне и сбор баз в аналогичных тематиках.