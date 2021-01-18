https://vk.com/mk_545 https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000086939_10086939/3f413e132bf90dded7 https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000004479_10004479/46513d7637e8554d64 https://www.instagram.com/mk5_45/ Пока точно понимаем что нужно через таргет раскручивать страницу в Инсте тут ждем конкретных предложений с цифрами, сроками и примерами! в целом интересны предложения и по Ютубу и вообще по продвижению творчества желательно с конкретными предложениями в цифрах ...
Сбор семантического ядра, кластеризация для мультиязчного сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сбор сем. ядра, его кластеризация, на испанском, французком, португальском, немецком, арабском языках.
Сайт работающий, есть отработанная структура, построены страницы категорий и подкатегорий (1500 во всех разделах), переведены на все вышеперечисленные языки, на основе которых и нужно собрать сем ядро по всем языкам.В задачу также входит: чистка от мусора и неявных дублей, сбор базовой и точной частоты, удобный отчет в виде таблицы Excel, распределение ключей по структуре сайта (которая уже есть на сайте, и категории для расширения структуры)
Тематика:
1. Сайты-доски объявлений продажи бизнеса и бизнес-активов
2. Каталоги и справочники
3. Поиск работы
Один исполнитель не обязан закрыть сразу все языки, можете работать только с одним языком.
Предлагайте цену и сроки. Преимуществом будет опыт работы с указанными языками, знание языка хотя бы на среднем уровне и сбор баз в аналогичных тематиках.
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