На постійній основі потрібне написання SEO текстів на будівельну тематику для сайту brunner.ua (українська мова) Перше завдання зробити опис роботи компанії [url=https://lhmgruppen.no/stavlafthytte-lhm4/]LHM[/url] (норвезька компанія займається будівництвом котеджів преміум класу) в статті зробити акцент на використання камінів brunner
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Требуется продвижение сайта stroymat-opt.ru
Сайт завис в ТОП-30 яндекса и не движется по запросам.
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