Продвижение сайта stroymat-opt.ru

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок256 просмотров
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Требуется продвижение сайта stroymat-opt.ru

Сайт завис в ТОП-30 яндекса и не движется по запросам.

3 года назад
yurec2073
Юрий 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
paleak
Ян 
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$500
30 дней
Отличная работа, а главное качественно все и быстро. Вообщем, продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик. Быстро внедрил рекомендации. Продолжаем работу. Благодарю за добрые слова.
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