Продвижение в соцсетях артиста исполнителя

https://vk.com/mk_545

https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000086939_10086939/3f413e132bf90dded7

https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000004479_10004479/46513d7637e8554d64

https://www.instagram.com/mk5_45/

Пока точно понимаем что нужно через таргет раскручивать страницу в Инсте

тут ждем конкретных предложений с цифрами, сроками и примерами!

в целом интересны предложения и по Ютубу и вообще по продвижению творчества

желательно с конкретными предложениями в цифрах и с целями