zuldar1997

Ищем специалста или команду специалистов для лидогенерации через холодные e-mail рассылки. В задачу будет входить поиск клиентов, формирование холодной базы клиентов (целевая аудитория), создание воронки продаж (цепочки писем для работы с лидами), рассылка предложений и ...
- Управление продажами1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый день! Требуется доработать сайт на Laravel. Работа через Сейф. Сайт представляет собой сайты типа доски объявлений – где пользователи могут регистрироваться, размещать объявления, оформлять пакеты услуг, общаться с между собой и т.д. Какие работы ориентировочно нужно будет выполнить: 1) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется доработать сайт на Laravel. Сайт представляет собой сайты типа доски объявлений – где пользователи могут регистрироваться, размещать объявления, оформлять пакеты услуг, общаться с между собой и т.д. Какие работы ориентировочно нужно будет выполнить: 1) Верстка новых страниц ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется доработать сайт на Laravel. Сайт представляет собой сайты типа доски объявлений – где пользователи могут регистрироваться, размещать объявления, оформлять пакеты услуг, общаться с между собой и т.д. Какие работы ориентировочно нужно будет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Сбор сем. ядра, его кластеризация, на испанском, французком, португальском, немецком, арабском языках. Сайт работающий, есть отработанная структура, построены страницы категорий и подкатегорий (1500 во всех разделах), переведены на все вышеперечисленные языки, на основе которых и нужно ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Починить почту на сервереСистемное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести сайта на другой хостинг. В ответе на запрос - опишите, есть ли у вас опыт установки на приведенные в названии хостингиСистемное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Необходим перевод сайта на языки [list=1][*]Французкий [*]Испанский[*]Португальский[/list] Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые ...Переводы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходим перевод сайта на языки [list=1][*]Французкий [*]Испанский[*]Португальский[/list] Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые ...Переводы24 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходим перевод сайта на языки [list=1][*]Французкий [*]Испанский[*]Арабский[*]Китайский[*]Португальский[/list] Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые ...Переводы75 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)Интернет-магазины16 заявокЗакрыт4 года назад