zuldar1997

Михаил Сорочук zuldar1997

 
26 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Лидогенерация, создание и обработка воронки продаж

    Ищем специалста или команду специалистов для лидогенерации через холодные e-mail рассылки. В задачу будет входить поиск клиентов, формирование холодной базы клиентов (целевая аудитория), создание воронки продаж (цепочки писем для работы с лидами), рассылка предложений и ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Доработать сайт на Laravel

    Добрый день! Требуется доработать сайт на Laravel. Работа через Сейф. Сайт представляет собой сайты типа доски объявлений – где пользователи могут регистрироваться, размещать объявления, оформлять пакеты услуг, общаться с между собой и т.д. Какие работы ориентировочно нужно будет выполнить: 1) ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Добрый день! Требуется доработать сайт на Laravel. Сайт представляет собой сайты типа доски объявлений – где пользователи могут регистрироваться, размещать объявления, оформлять пакеты услуг, общаться с между собой и т.д. Какие работы ориентировочно нужно будет выполнить: 1) Верстка новых страниц ...

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Добрый день! Требуется доработать сайт на Laravel. Сайт представляет собой сайты типа доски объявлений – где пользователи могут регистрироваться, размещать объявления, оформлять пакеты услуг, общаться с между собой и т.д. Какие работы ориентировочно нужно будет ...

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор семантического ядра, кластеризация для мультиязчного сайта.

    Сбор сем. ядра, его кластеризация, на испанском, французком, португальском, немецком, арабском языках. Сайт работающий, есть отработанная структура, построены страницы категорий и подкатегорий (1500 во всех разделах), переведены на все вышеперечисленные языки, на основе которых и нужно ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Локализация сайта (перевод)

    Добрый день! Необходим перевод сайта на языки [list=1][*]Французкий [*]Испанский[*]Португальский[/list] Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Локализация сайта (перевод)

    Добрый день! Необходим перевод сайта на языки  [list=1][*]Французкий [*]Испанский[*]Португальский[/list] Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые ...

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Локализация сайта на иностранные языки

    Добрый день! Необходим перевод сайта на языки [list=1][*]Французкий [*]Испанский[*]Арабский[*]Китайский[*]Португальский[/list] Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые ...

    Переводы75 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание доски объявлений

    Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайта доски объявления по образцу

    Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$35
10 баллов
3 года назад
Установка сайта на европейский хостинг OVH (vps) или Hetzner
Рад работать с Михаилом! Всегда на связи, мгновенная оплата, очень надежный человек!
Алексей помог выполнить задачу! Сделал все качественно, терпеливо, даже больше чем описывали. Однозначно рекоммендую к сотрудничеству!
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