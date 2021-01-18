Middle/Junior в команду по SEO для интернет-магазинов. Удаленно, рунет

Нужен +1оптимизатор в команду на полную занятость, удаленно.

Ищем человека с "правильным" подходом, минимально-достаточной базой

знаний и желанием развиваться в направлении. Всё остальное вторично. Подразумевается

дообучение/подстройка под наши процессы.

О команде:

До 10 человек, по клиентским проектам занимаемся только комплексным SEO и

только для интернет-магазинов (рунет), сейчас это несколько средних-крупных

проектов. Формат в стиле удаленного инхаус-отдела с полной интеграцией внутрь

компании. Каждый оптимизатор обычно в роли ведущего на одном магазине большую

часть времени + 2-3 в качестве консультанта/помощника с целью расширения

кругозора. Никаких 20 проектов на человека, отчетов каждый месяц, нереализуемых

задач. Фокус исключительно на результат.

Процессы формализованы и обкатаны, всё работает "на конвейере", хаоса

нет. В том же время нет чек-листов по 100 пунктов на каждый шаг, в меру.

Естественно, всё взаимодействие в таск-трекерах и полностью прозрачно.

Последние 2-3 года также активно двигаемся в сторону своих проектов, но пока это

второстепенное направление. Здесь с одной стороны полная свобода действий и

никаких ограничений, с другой любая идея четко начинается с гипотезы,

обоснования ее реалистичности, исследования ниши, понимания

риск/профит/затраты, создание MVP и т.д. По лучшим практикам и без

изобретения велосипедов, также пользуемся приобретенным опытом в екомерсе.

Кто нужен:

"Универсальный" оптимизатор уровня джуниорд/миддл, который будет

относиться к проектам как к собственным.

Вакансия абсолютно точно вам не подходит, если вы: иногда забиваете на задачи,

сдаете работу в стиле "и так сойдет, примут", игнорируете неудобные

или сложные вопросы, у вас есть единственно правильный подход к SEO который не

подлежит изменению.

По работе есть налаженные процессы, всегда есть кому помочь, у кого спросить.

Но если вы берете задачу, должны контролировать и доводить до конца. Если

проводите, например, один из плановых повторяющихся аудитов, должны понимать

что мы ищем точки роста (или проблемы, исправление которых даст рост). Находите

что-либо, решаем как с этим быть, превращаем в конкретную задачу. Контролируете

реализацию, оцениваем результат, документируем и/или зашиваем в дальнейшие

процессы. Соответственно, иногда нужно плотно вникнуть в работу контентщиков,

закупщиков, разработчиков, контекстологов. Понять почему контентщики ошибаются

и что-либо делают не так как задумывалось, почему закупщики строят именно такую

категоризацию и н ехотят согласовывать ваше предложение, разобраться почему

какая-либо задача по словам разработчика негативно влияет на скорость загрузки

и вместе найти компромисс, обсудить с контекстологом какую-то специфическую

вещь и использовать эти наработки для SEO (или наоборот предоставить сеошные

данные им).

Таким образом задачи хоть и инициируются от SEO, по факту затрагивают что

угодно и в этом нужно разбираться хотя бы теоретически на минимальном уровне.

Выполнить некоторые задачи прожект-менеджера, UX'ера, быть немного разработчиком

для понимания происходящего, поминать "боли" контентщиков и

ориентироваться в теме товара который продаем. Мы работаем в команде и

представляем интересы SEO, соответственно, чужие интересы точно так же

учитываем и общаемся на одном языке.

Конкретные требования в порядке приоритета:

— Перфекционизм. Т.к. участие предполагается в сложных проектах. Это реально

сотни тикетов в таск-трекере, десятки аудитов по разным направлениям, гора

мелочей на сайте. Да, везде расставлены приоритеты, есть стратегия/тактика, что

возможно документировано. Но всё равно держать в голове общую картину сложно. А

нам нужно не просто ее держать, а улучшать и развивать.

— Ответственность. Не должно быть разницы работаете с вашим проектом или

"клиентским". Даже наоборот клиентский более ответственный, поскольку

несете ответственность не перед собой, а компанией в сотни человек.

— Минимально-достаточная теоретическая подготовка в SEO, IT, маркетинге.

Подписка на тематические ресурсы хотя бы последние 1-2 года. Базовые вебмастерские

навыки: умение руками работать с хостингами/доменами, знание HTML/CSS,

понимание сетевой инфраструктуры, опыт в прошлом минимум на уровне

"попробовать" контентщиком/вебмастером/верстальщиком/дизайнером/,

свободно обращаться с каким-либо софтом для парсинга сайта + умение

сопоставлять данные в Экселе или где-либо, ...

— Умение работать с семантикой и понимание что она собой представляет. Кто

задает эти запросы, что эти люди хотят, почему ищут именно это и так

формулируют запрос, в каком виде и как лучше представить товар, как отреагирует

на тот или иной текст в сниппете.

— Способность держать высокий темп. Задач, направлений развития, экспериментов

всегда значительно больше чем времени.

Большим преимуществом будет опыт собственных проектов. Любой, даже неудачный.

Понимание на практике как делаются сайты и как на них зарабатывать, как

приносить пользу зашедшим посетителям. Неважно, продавая товар или отвечая на

информационный запрос.

Обязанности:

Первые несколько недель оплачиваемые тестовые задачи, попроектно.

После пробуете подключиться в качестве помощника оптимизатора.

Если видим что всё хорошо - плавно переключаетесь на роль ведущего

оптимизатора.

Далее по обстоятельствам. Если хочется расти в совместные проекты помимо

клиентского, будем заниматься ими параллельно.

Задачи можно и нужно выбирать те, которые нравятся. Конкретно в данный момент

есть один ожидающий интернет-магазин, но нет "рук" им заняться.

Условия:

• График свободный, работаете когда удобно. Не пропадать, если нужно отлучиться

на рабочий день - сообщить заранее.

• Оплата почасовая, диапазон 300-500 руб./час по "клиентским".

Считаем в часах для контроля затрат.

• Загрузка фултайм или около того, минимум 120 часов/мес, максимум сколько

справитесь. Выход на эту цифру через пару недель.

• Совмещать несколько мест работы нельзя, если мы четко приняли решение

сотрудничать дальше фултайм. Заниматься своими сайтами параллельно можно и

нужно.

В отклике на вакансию укажите тезисно:

1. Базовая информация: где находитесь, сколько лет, кем работаете и работали

раньше.

2. Почему заинтересовала вакансия, чего ожидаете в первую очередь. Чем это

поможет в собственных целях, в каком направлении планируете развиваться.

3. Что умеете в SEO/IT/маркетинге, что не умеете. Какие задачи получаются

лучше, какие хуже. Как относитесь к работе в команде, к постановке задач разработчикам,

контроле других исполнителей.

4. Подробнее о SEO: с какого уровня проектами работали, какие успехи, какие

сервисы и софт применяются в работе, источники для семантики. Просто успешные и

не очень подходы, возможно примеры конкретных задач.

5. Есть ли собственные сайты или попытки запустить.

6. На какие тематические ресурсы подписаны и сколько времени уделяете

мониторингу информации + обучению, насколько системно.

7. Что не устраивает в текущей работе и почему не хотите/не можете это

изменить.

8. Насколько по 10-балльной шкале интересны следующие тематики магазинов:

ювелирка+чсаы, стройматериалы, электроника.

P.S. Очень прошу объективно оценить свой подход к работе и обращаться только

если на 100% уверены в его соответствии описанному.