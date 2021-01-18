Есть небольшая игра, простейшая 2д песочница. Она находится на стадии разработки (стадия – альфа). Необходимо её продвижение, до её официального выхода.
Middle/Junior в команду по SEO для интернет-магазинов. Удаленно, рунет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен +1оптимизатор в команду на полную занятость, удаленно.
Ищем человека с "правильным" подходом, минимально-достаточной базой
знаний и желанием развиваться в направлении. Всё остальное вторично. Подразумевается
дообучение/подстройка под наши процессы.
О команде:
До 10 человек, по клиентским проектам занимаемся только комплексным SEO и
только для интернет-магазинов (рунет), сейчас это несколько средних-крупных
проектов. Формат в стиле удаленного инхаус-отдела с полной интеграцией внутрь
компании. Каждый оптимизатор обычно в роли ведущего на одном магазине большую
часть времени + 2-3 в качестве консультанта/помощника с целью расширения
кругозора. Никаких 20 проектов на человека, отчетов каждый месяц, нереализуемых
задач. Фокус исключительно на результат.
Процессы формализованы и обкатаны, всё работает "на конвейере", хаоса
нет. В том же время нет чек-листов по 100 пунктов на каждый шаг, в меру.
Естественно, всё взаимодействие в таск-трекерах и полностью прозрачно.
Последние 2-3 года также активно двигаемся в сторону своих проектов, но пока это
второстепенное направление. Здесь с одной стороны полная свобода действий и
никаких ограничений, с другой любая идея четко начинается с гипотезы,
обоснования ее реалистичности, исследования ниши, понимания
риск/профит/затраты, создание MVP и т.д. По лучшим практикам и без
изобретения велосипедов, также пользуемся приобретенным опытом в екомерсе.
Кто нужен:
"Универсальный" оптимизатор уровня джуниорд/миддл, который будет
относиться к проектам как к собственным.
Вакансия абсолютно точно вам не подходит, если вы: иногда забиваете на задачи,
сдаете работу в стиле "и так сойдет, примут", игнорируете неудобные
или сложные вопросы, у вас есть единственно правильный подход к SEO который не
подлежит изменению.
По работе есть налаженные процессы, всегда есть кому помочь, у кого спросить.
Но если вы берете задачу, должны контролировать и доводить до конца. Если
проводите, например, один из плановых повторяющихся аудитов, должны понимать
что мы ищем точки роста (или проблемы, исправление которых даст рост). Находите
что-либо, решаем как с этим быть, превращаем в конкретную задачу. Контролируете
реализацию, оцениваем результат, документируем и/или зашиваем в дальнейшие
процессы. Соответственно, иногда нужно плотно вникнуть в работу контентщиков,
закупщиков, разработчиков, контекстологов. Понять почему контентщики ошибаются
и что-либо делают не так как задумывалось, почему закупщики строят именно такую
категоризацию и н ехотят согласовывать ваше предложение, разобраться почему
какая-либо задача по словам разработчика негативно влияет на скорость загрузки
и вместе найти компромисс, обсудить с контекстологом какую-то специфическую
вещь и использовать эти наработки для SEO (или наоборот предоставить сеошные
данные им).
Таким образом задачи хоть и инициируются от SEO, по факту затрагивают что
угодно и в этом нужно разбираться хотя бы теоретически на минимальном уровне.
Выполнить некоторые задачи прожект-менеджера, UX'ера, быть немного разработчиком
для понимания происходящего, поминать "боли" контентщиков и
ориентироваться в теме товара который продаем. Мы работаем в команде и
представляем интересы SEO, соответственно, чужие интересы точно так же
учитываем и общаемся на одном языке.
Конкретные требования в порядке приоритета:
— Перфекционизм. Т.к. участие предполагается в сложных проектах. Это реально
сотни тикетов в таск-трекере, десятки аудитов по разным направлениям, гора
мелочей на сайте. Да, везде расставлены приоритеты, есть стратегия/тактика, что
возможно документировано. Но всё равно держать в голове общую картину сложно. А
нам нужно не просто ее держать, а улучшать и развивать.
— Ответственность. Не должно быть разницы работаете с вашим проектом или
"клиентским". Даже наоборот клиентский более ответственный, поскольку
несете ответственность не перед собой, а компанией в сотни человек.
— Минимально-достаточная теоретическая подготовка в SEO, IT, маркетинге.
Подписка на тематические ресурсы хотя бы последние 1-2 года. Базовые вебмастерские
навыки: умение руками работать с хостингами/доменами, знание HTML/CSS,
понимание сетевой инфраструктуры, опыт в прошлом минимум на уровне
"попробовать" контентщиком/вебмастером/верстальщиком/дизайнером/,
свободно обращаться с каким-либо софтом для парсинга сайта + умение
сопоставлять данные в Экселе или где-либо, ...
— Умение работать с семантикой и понимание что она собой представляет. Кто
задает эти запросы, что эти люди хотят, почему ищут именно это и так
формулируют запрос, в каком виде и как лучше представить товар, как отреагирует
на тот или иной текст в сниппете.
— Способность держать высокий темп. Задач, направлений развития, экспериментов
всегда значительно больше чем времени.
Большим преимуществом будет опыт собственных проектов. Любой, даже неудачный.
Понимание на практике как делаются сайты и как на них зарабатывать, как
приносить пользу зашедшим посетителям. Неважно, продавая товар или отвечая на
информационный запрос.
Обязанности:
Первые несколько недель оплачиваемые тестовые задачи, попроектно.
После пробуете подключиться в качестве помощника оптимизатора.
Если видим что всё хорошо - плавно переключаетесь на роль ведущего
оптимизатора.
Далее по обстоятельствам. Если хочется расти в совместные проекты помимо
клиентского, будем заниматься ими параллельно.
Задачи можно и нужно выбирать те, которые нравятся. Конкретно в данный момент
есть один ожидающий интернет-магазин, но нет "рук" им заняться.
Условия:
• График свободный, работаете когда удобно. Не пропадать, если нужно отлучиться
на рабочий день - сообщить заранее.
• Оплата почасовая, диапазон 300-500 руб./час по "клиентским".
Считаем в часах для контроля затрат.
• Загрузка фултайм или около того, минимум 120 часов/мес, максимум сколько
справитесь. Выход на эту цифру через пару недель.
• Совмещать несколько мест работы нельзя, если мы четко приняли решение
сотрудничать дальше фултайм. Заниматься своими сайтами параллельно можно и
нужно.
В отклике на вакансию укажите тезисно:
1. Базовая информация: где находитесь, сколько лет, кем работаете и работали
раньше.
2. Почему заинтересовала вакансия, чего ожидаете в первую очередь. Чем это
поможет в собственных целях, в каком направлении планируете развиваться.
3. Что умеете в SEO/IT/маркетинге, что не умеете. Какие задачи получаются
лучше, какие хуже. Как относитесь к работе в команде, к постановке задач разработчикам,
контроле других исполнителей.
4. Подробнее о SEO: с какого уровня проектами работали, какие успехи, какие
сервисы и софт применяются в работе, источники для семантики. Просто успешные и
не очень подходы, возможно примеры конкретных задач.
5. Есть ли собственные сайты или попытки запустить.
6. На какие тематические ресурсы подписаны и сколько времени уделяете
мониторингу информации + обучению, насколько системно.
7. Что не устраивает в текущей работе и почему не хотите/не можете это
изменить.
8. Насколько по 10-балльной шкале интересны следующие тематики магазинов:
ювелирка+чсаы, стройматериалы, электроника.
P.S. Очень прошу объективно оценить свой подход к работе и обращаться только
если на 100% уверены в его соответствии описанному.
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