Продвижение игры, которая находится в альфа.

Сбор сем. ядра, его кластеризация, на испанском, французком, португальском, немецком, арабском языках. Сайт работающий, есть отработанная структура, построены страницы категорий и подкатегорий (1500 во всех разделах), переведены на все вышеперечисленные языки, на основе которых и нужно ...
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Есть небольшая игра, простейшая 2д песочница. Она находится на стадии разработки (стадия – альфа). Необходимо её продвижение, до её официального выхода.
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