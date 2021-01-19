Нужны сео специалисты!

https://vk.com/mk_545 https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000086939_10086939/3f413e132bf90dded7 https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000004479_10004479/46513d7637e8554d64 https://www.instagram.com/mk5_45/ Пока точно понимаем что нужно через таргет раскручивать страницу в Инсте тут ждем конкретных предложений с цифрами, сроками и примерами! в целом интересны предложения и по Ютубу и вообще по продвижению творчества желательно с конкретными предложениями в цифрах ...