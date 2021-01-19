Seo оптимизация сайта

Интересует ручное размещение вечных анкерных ссылок, окруженных тематическим текстом на сайтах с подходящей тематикой, с хорошей индексацией-dofollow и nofollow с высоким икс.Интересуют только естественные и качественные ссылки на продвигаемый сайт, чтобы положительно сказывалось на его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно провести работы по оптимизации сайта.
В первую очередь нужно провести работы по 17 страницам сайта. Собрать семантическое ядро, прописать метатеги и статьи (хочу начать с 2 разделов сайта)
Список страниц для наполнения в первую очередь (17 страниц)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1luAfh4SGFMtiKn2lo5s2lX4SOdE08suPaSaapGgsPcA/edit#gid=0
Сайт https://uralexport174.ru/
Регион продвижения Узбекистан, Казахстан, Азербайджан
Сайт на джумле
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен Сео специалист в штат к нам. Поднять сайт наподобие Bank.ru и вывести в топ по всем позициямОплата два варианта либо 50 % от того что приносит проект, либо 500$Все расходы с насЕсли Вас устраивают ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется раскрутка хостинга по позициям в поисковиках и прочие услуги в виде отзывов.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
- $800
Нужен +1оптимизатор в команду на полную занятость, удаленно. Ищем человека с "правильным" подходом, минимально-достаточной базой знаний и желанием развиваться в направлении. Всё остальное вторично. Подразумевается дообучение/подстройка под наши процессы. [b]О команде:[/b] До 10 человек, по клиентским проектам занимаемся только комплексным ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Есть небольшая игра, простейшая 2д песочница. Она находится на стадии разработки (стадия – альфа). Необходимо её продвижение, до её официального выхода.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сбор сем. ядра, его кластеризация, на испанском, французком, португальском, немецком, арабском языках. Сайт работающий, есть отработанная структура, построены страницы категорий и подкатегорий (1500 во всех разделах), переведены на все вышеперечисленные языки, на основе которых и нужно ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
https://vk.com/mk_545 https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000086939_10086939/3f413e132bf90dded7 https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000004479_10004479/46513d7637e8554d64 https://www.instagram.com/mk5_45/ Пока точно понимаем что нужно через таргет раскручивать страницу в Инсте тут ждем конкретных предложений с цифрами, сроками и примерами! в целом интересны предложения и по Ютубу и вообще по продвижению творчества желательно с конкретными предложениями в цифрах ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется продвижение сайта stroymat-opt.ru Сайт завис в ТОП-30 яндекса и не движется по запросам.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
На постійній основі потрібне написання SEO текстів на будівельну тематику для сайту brunner.ua (українська мова) Перше завдання зробити опис роботи компанії [url=https://lhmgruppen.no/stavlafthytte-lhm4/]LHM[/url] (норвезька компанія займається будівництвом котеджів преміум класу) в статті зробити акцент на використання камінів brunnerПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
[table]Внимательно прочитайте и в отклике напишите, что можете выполнить, что нет, так же напишите сроки и цену. 1. Сбор и чистка ключевых слов СЯ 2. Погружение в тематику, анализ ниши и конкурентов 3. Формирование начальных маркерных запросов 4. Парсинг ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад