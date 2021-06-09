Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора Список задач во вложении
На лендинге сделать работу 3х форм
Есть уже сверстанный лендинг, на нем имеются 3 формы, нужно сделать их рабочими
Прогать ленд не нужно, только сделать рабочими 3 формы, предпочтительно сделать на CMS MODX
Макет или ссылку скину в личку
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