На лендинге сделать работу 3х форм

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок617 просмотров

Есть уже сверстанный лендинг, на нем имеются 3 формы, нужно сделать их рабочими

Прогать ленд не нужно, только сделать рабочими 3 формы, предпочтительно сделать на CMS MODX

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MODX
4 года назад
vagnaross
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
1 день
Отличный Прогер, сразу предложил альтернативные варианты, чтобы не тратить время и денег. Были проблемы с хостингом, не бросил и работу довёл до конца. Настоятельно рекомендую такого профи и просто хорошего человека
Андрей отличный заказчик, адекватный. С оплатой проблем нет. Рекомендую!

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