Сделать правки в магазине на cms WordPress

$15
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Закрыт3 заявки1746 просмотров

Здравствуйте. Можете просчитать стоимость и сроки на такие работы:На сайте https://dc.kh.ua/ нужно оптимизировать корзину (не видно что заказ попадает в корзину) и создать возможность отображения нескольких акций. Акции:1) при покупке пиццы в определенные дни от 349 грн, одна из 4х пицц на выбор.Это отображаться в корзине должно.  2)Акция при заказе пиццы на определённую сумму, клиент 2 пиццу получает за 20 грн. Это тоже должно отображаться в корзине.

Сделать нужно срочно, кидайте свои портфолио, сроки работы и цену. Исполнителю объясню всё нюансы

WordPress
4 года назад
busko_rita
Маргарита 
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