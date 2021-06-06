Сначала просто заказ не приходил на почту, но потом удалили часть областей/регионов и стран, потом восстановили из бекапа как было, но что то уже не как было стало и выпадающее меню с областями/регионами не выпадает ...
Вставить формы Битрикс24 на сайт
Вставить формы Битрикс24 на сайт t-bet.ru Добрый день! Нужно вставить формы Битрикс24 вместо стандартных форм на сайте t-bet.ru Сайт тоже на Битрикс CMS со всеми последними обновлениями
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