Правки по сайту на modx

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Завершен2 заявки1354 просмотра

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MODX
4 года назад
surok7
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Все быстро и качественно, рекомендую.
Отличный заказчик. Конкретно подходит к поставке задачи, ничего лишнего! С оплатой также никаких проблем после проверки выполненной работы. Определенно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад