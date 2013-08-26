surok7

Сергей surok7

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Icq: 628564248

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Правки по сайту на modx
MODX
Отличный заказчик. Конкретно подходит к поставке задачи, ничего лишнего! С оплатой также никаких проблем после проверки выполненной работы. Определенно рекомендую к сотрудничеству!
Все быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Небольшая доработка на сайте, изменение фото при наведении курсора
Ok.
Проблемы
Ответный отзыв
thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Поправить слайдер на сайте
MODX
Отличный заказчик! Буду рад поработать еще!
Все сделано!
Ответный отзыв
ArTo1s
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Размещение объектов на mail.ru недвижимость
Приятно было поработать
Вся работа выполнена качественно и в срок, никаких нареканий.
Ответный отзыв
ArTo1s
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Размещение объектов недвижимости на досках
Приятно было поработать
Работа выполнена очень быстро и качественно, никаких нареканий... будем работать еще.
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