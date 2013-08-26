Требуется внести изменения в фильтр поиска на сайте, разработанном на системе управления ModX. Цель — улучшить результаты выдачи и обеспечить более релевантные данные для пользователей.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
День добрый, нужна помощь в доработке сайта. Необходимо сделать так, чтобы при наведении курсора на фото в каталоге показывались несколько следующих фото. Пример https://move.ru/moskovskaya_oblast/kotedji_na_sutki/Завершен6 лет назад
День добрый, необходимо настроить порядок отображаемых на слайдере фото. При наведении курсора на фото показываются разные фото, а должны идти по порядку, как на странице объекта. Пример установленного слайдера https://move.ru/arenda_kvartir/arenda_odnokomnatnih_kvartir/ Сайт на MODXЗавершен6 лет назад
День добрый, необходимо создать 5 html шаблонов для корпоративных почтовых рассылок, используя корпоративные фото, лого и прочее. Чтобы наши письма приходили нашим партнерам в достойном и качественном формате.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
День добрый, нужно ежедневно размещать по 15 объявлений в рубрику недвижимость. Всего в районе 500 объявлений.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
День добрый, нужна программа что-то вроде вот этой http://forum.antichat.ru/thread358558.html но с меньшим функционалом (много лишнего тут для меня) и возможностью заполнять поля с описанием и фото в программу прямо с моего сайта или моей xml ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
День добрый, появилась необходимость разместить несколько объявлений по аренде недвижимости на сайте avito.ruНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разместить порядка 200 объектов недвижимости на различных рекламных площадках.Завершен12 лет назад
размещение объектов на mail.ru недвижимостьКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
День добрый, нужно 5 раз в неделю размещать по 10-15 объявлений в рубрику недвижимость.Завершен12 лет назад
День добрый, нужно написать 30 нейтрально-положительных отзывов о компании и услугах связанных с загородным отдыхом. Размещать необходимо на популярных Московских площадках которые Вы сами подберете.Завершен12 лет назад
всем привет, нужен не сложный но качественный парсер для набивки каталога инет магазинаВеб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо поправить парсер интернет-магазина. Появились сбои в его работе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать и разместить отзывы о работе компании, вроде вы клиент и пользовались услугами… Все отзывы должны быть объективными, положительными часть, часть нейтральными с положительным уклоном. Тема отзывов аренда загородной недвижимости (Москва). Подробности при переписке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо написать и разместить отзывы о работе компании, вроде вы клиент и пользовались услугами… Все отзывы должны быть объективными, положительными часть, часть нейтральными с положительным уклоном. Тема отзывов аренда загородной недвижимости. Подробности при переписке.Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо поставить бесплатный онлайн переводчик на сайт интернет магазина.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
всех приветствую, нужен флеш баннер размером 468х60Баннеры27 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать и разместить отзывы о работе компании, вроде вы клиент и пользовались услугами... Все отзывы должны быть объективными, положительными часть, часть нейтральными с положительным уклоном. Тема отзывов аренда загородной недвижимости. Подробности при переписке.Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать группу вконтакте (без приглашений). Особенности проекта: 1) умение сделать хороший дизайн (не просто накрутить структуру а создать в соответствие с дизайном сайта), 2) грамотные консультации по структуре группы (какой вид ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима html редакция шаблона, поставить логотипы платежных систем, сменить логотип сайта.Завершен14 лет назад