Во вложении исходник картинки. Нужно отрисовать картинку слоями (четыре слоя). Результат - фон на сайт "молекулярная сетка". Я начал, для примера.
Создать шаблон письма для почтовых рассылок.
День добрый, необходимо создать 5 html шаблонов для корпоративных почтовых рассылок, используя корпоративные фото, лого и прочее. Чтобы наши письма приходили нашим партнерам в достойном и качественном формате.
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