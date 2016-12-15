Создать шаблон письма для почтовых рассылок.

Нужно нарисовать дизайн лэндинга. Есть подробнейший макет и даже с элементами дизайна. На макет можно посмотреть тут: https://app.moqups.com/Imarpol/0kuJRqXsLf/view Срок максимум 48 часов. Лучше меньше. Если вы считаете, что вам нужно ...