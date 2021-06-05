Фильтры и сортировка - сайт на WP.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1565 просмотров

Необходимо реализовать на сайте на cms вордпресс фильтры и сортировку кредитных предложений. Примерно такую https://skr.sh/s8P8xiBvGiE?a под разные категории займ, кредит, карты и т.д. У меня стоит плагин acf wp с помощью которого сейчас реализованы карточки предложений. Ищу исполнителя у кого есть опыт работы по данному направлению. Выслушаю ваши предложения. Точное ТЗ обсудим совместно.

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