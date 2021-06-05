Сначала просто заказ не приходил на почту, но потом удалили часть областей/регионов и стран, потом восстановили из бекапа как было, но что то уже не как было стало и выпадающее меню с областями/регионами не выпадает ...
Фильтры и сортировка - сайт на WP.
Необходимо реализовать на сайте на cms вордпресс фильтры и сортировку кредитных предложений. Примерно такую https://skr.sh/s8P8xiBvGiE?a под разные категории займ, кредит, карты и т.д. У меня стоит плагин acf wp с помощью которого сейчас реализованы карточки предложений. Ищу исполнителя у кого есть опыт работы по данному направлению. Выслушаю ваши предложения. Точное ТЗ обсудим совместно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт: http://zinko.prfi.ru/ Правки во вложенииСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на cms 1с Битрикс с последними обновлениями Битрикс24 в коробке версия «CRM»Закрыт4 года назад
Необходимо проработать загрузку сайта в зеленую зону https://developers.google.com/ Сайт в личкуСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Вводные данные: имеется (на стадии разработки) очень простой сайт-визитки на wordpress. В нем нужно реализовать самую простейшую телефонную книгу (с текстовыми полями: ФИО, телефон, примечание). Если есть бесплатные плагины, то подскажите где их взять и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Кратко суть задачи. Есть плагин для Joomla https://extensions.joomla.org/extension/digiseller/ который позволяет выводить товары из площадки digiseller.com Вот он в "работе" http://unlimkeys.com/shop.html исполняемый файл у него www.digiseller.ru/store/digiseller-api.js.asp?seller_id= ...Закрыт4 года назад
- $25
Задача Требуется помочь с публикацией простого приложения php на Amazon Web Services. по сути требуется консультация и инструктаж через платформу zoom и т д. Обязательные требования по завершению Должен быть опубликовано простое ...Закрыт4 года назад
Нужно сделать интеграцию сайта vfps.ru на 1С-Битрикс с платежной системой fondy.ru и натянуть верстку на Битрикс (5 страниц). Подробности при отклике.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Доработать сайт на битрикс: добавить чат на сайт, форму обратной связи, поменять телефоныСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад