Доработать сайт

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Закрыт3 заявки1606 просмотров

Доработать сайт на битрикс: добавить чат на сайт, форму обратной связи, поменять телефоны

4 года назад
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад