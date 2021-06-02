Создать фид товаров Bitrix

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Закрыт2 заявки1873 просмотра

Нужно создать товарный фид на сайте Bitrix. Только профессионалы программисты в Битрикс

4 года назад
guero
Алекс 
45 лет
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3 года назад

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