Сверстать шаблон Wordpress и на базе его применить к 10 страницам

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок537 просмотров

Требуется в готовом сайте на Wordpress (Elementor) создать шаблон, в котором удалить шапку и футер сайта. Применить к 10 созданным страницам и разместить на них видео и шапку (картинку). На страницу отзывов тоже добавить видео отзывы.

Срок - до завтра 02.06 до 12ч по Москве. Бюджет 1500 ₽. Кто готов, оставляйте заявку с сылками на портфолио с версткой. Выбранный исполнитель получит подробное ТЗ.

ElementorWordPress
4 года назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров