Сверстать шаблон Wordpress и на базе его применить к 10 страницам

Требуется в готовом сайте на Wordpress (Elementor) создать шаблон, в котором удалить шапку и футер сайта. Применить к 10 созданным страницам и разместить на них видео и шапку (картинку). На страницу отзывов тоже добавить видео отзывы.

Срок - до завтра 02.06 до 12ч по Москве. Бюджет 1500 ₽. Кто готов, оставляйте заявку с сылками на портфолио с версткой. Выбранный исполнитель получит подробное ТЗ.