Доработка сайта на WordPress

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Завершен4 заявки1821 просмотр

Здравствуйте!

В рамках данного доменного имени (https://www.nikstones.com.ua/) сделать копию уже существующей подсочной страницы и внести правки, указанные в документе (https://docs.google.com/document/d/1gx6MCQDA8E_uxkNmV4bg1Wk4V_bMUVQCFEHzIcTk9GA/edit)

Указывайте стоимость работ и сроки. 

Спасибо!

WordPress
4 года назад
daggolova
Дмитрий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$35
1 день
Все сделано хорошо и оперативно. Буду обращаться с новыми заказами.
Спасибо за работу! Рекомендую!

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rudnin
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