Нужно наполнить шаблон информацией с моих сайтов и немного подредактировать шаблон под меня,ссылки на сайты и шаблон предоставлю,все подробности в лс,по цене договоримся
Натяжка верстки на Woocommerce
Требуется натяжка верстки на страницу каталога товаров, карточки товара, страница входа, обновление количества товаров в мини корзине на Woocommerce
Тестовый сайт http://cr17644.tmweb.ru/
Натянуть верстку на страницу каталога http://cr17644.tmweb.ru/product-category/infuzionnaya-terapiya/shpritsy/ в 2 вариантах, таблицей и сеткой.
Натянуть верстку на карточку товара http://cr17644.tmweb.ru/product/shprits-5-ml-2v-3-komponentnyj-s-igloj-22g-shprits-5-ml-2v-3-komponentnyj-s-igloj-22g/
Натянуть верстку на страницу входа и настроить при добавлении товара в корзину обновление количества позиций в миникорзине
Верстку прикрепил. Сделать нужно сейчас, оплата мгновенно любым способом. Цена по договоренности
Заявки фрилансеров
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