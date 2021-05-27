Натяжка верстки на Woocommerce

Требуется натяжка верстки на страницу каталога товаров, карточки товара, страница входа, обновление количества товаров в мини корзине на Woocommerce

Тестовый сайт http://cr17644.tmweb.ru/

Натянуть верстку на страницу каталога http://cr17644.tmweb.ru/product-category/infuzionnaya-terapiya/shpritsy/ в 2 вариантах, таблицей и сеткой.

Натянуть верстку на карточку товара http://cr17644.tmweb.ru/product/shprits-5-ml-2v-3-komponentnyj-s-igloj-22g-shprits-5-ml-2v-3-komponentnyj-s-igloj-22g/

Натянуть верстку на страницу входа и настроить при добавлении товара в корзину обновление количества позиций в миникорзине

Верстку прикрепил. Сделать нужно сейчас, оплата мгновенно любым способом. Цена по договоренности