Внести ряд правок на сайте построенном на GetSimple

На сайте на CMS GetSimple, сделанном путем допиливания шаблона от Joomla под него, хотим внести ряд доработок.

Скажу сразу, часть касается изменений в верстке шаблонов, часть программную часть затрагивают.

Всё будет в ТЗ, но т.к. правки конкретизированные и идут списком, сюда их не привожу пока, жду отклика специалистов, которые в данной CMS разбираются и работают как с программной частью, так и версткой.