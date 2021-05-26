Внести ряд правок на сайте построенном на GetSimple

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На сайте на CMS GetSimple, сделанном путем допиливания шаблона от Joomla под него, хотим внести ряд доработок.

Скажу сразу, часть касается изменений в верстке шаблонов, часть программную часть затрагивают.

Всё будет в ТЗ, но т.к. правки конкретизированные и идут списком, сюда их не привожу пока, жду отклика специалистов, которые в данной CMS разбираются и работают как с программной частью, так и версткой.

Joomla
4 года назад
ilshat1986
Ильшат 
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Оксана
 
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4 года назад