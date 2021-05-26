Добрый день. После отправки заявки через форма. Заявки не приходят. Надо помочь настроить.
Внести ряд правок на сайте построенном на GetSimple
На сайте на CMS GetSimple, сделанном путем допиливания шаблона от Joomla под него, хотим внести ряд доработок.
Скажу сразу, часть касается изменений в верстке шаблонов, часть программную часть затрагивают.
Всё будет в ТЗ, но т.к. правки конкретизированные и идут списком, сюда их не привожу пока, жду отклика специалистов, которые в данной CMS разбираются и работают как с программной частью, так и версткой.
Заявки фрилансеров
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