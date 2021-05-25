Нужен специалист на CS-cart и CS-cart Multi-Vendor

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок2098 просмотров

Для начала нужна базовая настройка на сайте стандартным функционалом, косметические правки, настройка оплаты и т.д. По согласованию возможно понадобятся правки по доработке. Каждый этап работ будет согласовываться как по срокам, так и по стоимости отдельно. Детальное ТЗ после обсуждения проекта.

4 года назад
millioner85
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров