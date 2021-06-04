Скачать и Установить на сайт WordPress скрипты рулетки.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка745 просмотров

Необходимо с одного сайта скачать скрипты или сделать аналогично как на сайте " САЙТ " рулетка.

Затем их установить на мой сайт который сделан на движке WordPress.

WordPress
4 года назад
fiboss
Максим 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
$30
3 дня
Профессионал своего дела! Работа была выполнена в кратчайшие сроки! Рекомендую!
Спасибо, все прошло супер, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад