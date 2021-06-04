Нужно заверстать 3 страницы и внести правки в шаблон чтобы свойства выводились более удобно.
Скачать и Установить на сайт WordPress скрипты рулетки.
Необходимо с одного сайта скачать скрипты или сделать аналогично как на сайте " САЙТ " рулетка.
Затем их установить на мой сайт который сделан на движке WordPress.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать мой сайт на WP Сайт визитка, без сложного функционала Нужны косметические правкиСистемы управления (CMS)17 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужен специалист для установки и настройки такий модулей - https://neoseo.com.ua/obmen-s-1s-v-30 - https://neoseo.com.ua/menedzher-redirektov-v-30 - https://neoseo.com.ua/mikrorazmetka-opencart-v-3-0 - https://neoseo.com.ua/generator-posadochnyh-stranic-seo-filtra-3-0Закрыт4 года назад
Ищу того, кто имеет опыт работы с Битрикс24 (у нас онлайн-версия). Есть коллцентр, который: - звонит по базе контактов; - обрабатывает входящие лиды; - выставляет статусы по результату ...Закрыт4 года назад
День добрый! Нужен опытный исполнитель, хорошо знакомый с версткой (у сайта она достаточно сложная) и способный выполнить доработки описанные ниже, внедрив в шаблоны сайта (CMS MODX) От вас - примерная оценка ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Разработка интернет-каталога на битрикс. Верстка готова. Бюджет договорный. Требования: Актуальные кейсы. ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит. Долгосрочное сотрудничество. Много интересных проектов. Оплата ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Перенести сайт с CMS moguta на insalesСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сайт создан на шаблоне ( теме ) Wordpress . Список доработок: 1. Добавить всплывающую форму при уходе человека с сайта. 2. Добавить блок преимущества : ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо: Задача: необходимо подобрать и развернуть готовое решение (шаблон сайта визитки) на CMS желательно с действующей лицензией. Главное пожелание, чтобы сайт вызывал доверие! На сайте должна быть Админка, чтобы ...Закрыт4 года назад
Нужно переверстать сайт и натянуть его на wordpressВот этот сайт http://travelviza.by/item/poland/Дизайн будет другой, он уже естьСайт должен остаться с тем же адресом если готовы взяться, пишите сразу какие сроки и стоимостьСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт4 года назад