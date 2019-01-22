fiboss

Максим fiboss

 
33 годаУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Если вам нужна качественно выполненная работа по разумным ценам, вы попали по адресу!

Всю работу выполняю качественно и в сроки! Всегда делаю как для себя!

Создание сайтов, Интернет Магазинов, наполнение сайтов, каталогов. (OpenCart , WordPress, PrestaShop и другие движки)

СММ услуги: Раскрутка VK,FB,Instagram, Таргетированная реклама. (приведу вам целевую аудиторию на 100%)

WordPressOpenCartPrestashop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KipenOksana
Оксана 
24 годаАлжир
3 года в сервисе
Была
год назад
44 отзыва(-2)
$30
10 баллов
3 года назад
Скачать и Установить на сайт WordPress скрипты рулетки.
Спасибо, все прошло супер, рекомендую к сотрудничеству!
Профессионал своего дела! Работа была выполнена в кратчайшие сроки! Рекомендую!
Ответный отзыв
evgenypanshin
Евгений 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Внедрить API платёжной системы Piastrix
Рекомендую, как адекватного заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Договоренная работа выполнена. Я остался доволен. Евгений специалист своего дела! На протяжении выполнения работы отвечал на все мои вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв