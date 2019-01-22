Необходимо с одного сайта скачать скрипты или сделать аналогично как на сайте " [url=https://service.buhsoft.ru/baraban/]САЙТ[/url] " рулетка. Затем их установить на мой сайт который сделан на движке WordPress.
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- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть cайт на системе OpenCart 3.0.2- [url=http://mr-pet.ml/]http://mr-pet.ml[/url] нужно на некторых страницах (Главная, страница товара, страница регистрации) сделать аналогичного вида и вывода информации как на этом сайте- [url=https://dog.com.ua/]https://dog.com.ua/[/url]Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен модуль общего количества клиентов(зарегистрированных юзеров сайта). С дальнейшим его выводом через макеты.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен аналог модулю Банковский Платеж, с возможностью добавления html в информационный блок. Под блоком нужно дополнительное поле (комментарий) куда юзер будет указывать строчку с цифрами, и не давать нажать кнопку продолжить, пока в поле комментарий не ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовый интернет магазин на cms OpenCart 3.0.2 Также есть готовая активированная платежная система Piastrix. Необходимо её по API внедрить на сайт.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад