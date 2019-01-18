Разработка дополнений/модулей/плагинов, калькуляторов, парсеров, работа с API и т.п.
Разработка дополнений/модулей/плагинов, калькуляторов, парсеров, работа с API и т.п.
ЧТО ДЕЛАЮ?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Телефон
- Qiwi Wallet
- VISA / Mastercard
- PayPal / Skrill(Бывший MoneyBookers)
Действие аккаунта приостановлено!
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
5 баллов
6 лет назад
ocStore
К сожалению исполнитель пропал. После предоплаты работа была сделана частично, вот-вот должно было быть все закончено и в результате большая потеря времени и немного денег((
$60
2 балла
6 лет назад
ocStore
Работа не сделана до сих пор!!! Крайне не советую связываться с этим исполнителем. Перевёл всю сумму 4000 руб. Каждый день обещания сделать. Если все же решили работать то вообще без предоплаты, иначе будете просить поработать.
$10
10 баллов
6 лет назад
Отлично разобрался в сути нестандартной задачи. Всё на 5+ Рекомендую
Ответный отзыв
Всё прошло хорошо. Отличный заказчик во всём.
$30
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Договоренная работа выполнена. Я остался доволен. Евгений специалист своего дела! На протяжении выполнения работы отвечал на все мои вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую, как адекватного заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество.
$10
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Евгений не пропадал, вникнул в сложный плагин и успешно решил задачу. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Хороший заказчик.
Веб-программирование
9 отзывов(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$6/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга