evgenypanshin

Евгений evgenypanshin

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка дополнений/модулей/плагинов, калькуляторов, парсеров, работа с API и т.п.

Разработка дополнений/модулей/плагинов, калькуляторов, парсеров, работа с API и т.п.

ЧТО ДЕЛАЮ?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Телефон
  • Qiwi Wallet
  • VISA / Mastercard
  • PayPal / Skrill(Бывший MoneyBookers)
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0 из 5

Отзывы заказчиков

sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
5 баллов
6 лет назад
Сделать боковую панель-меню для ocStore 2.3
ocStore
К сожалению исполнитель пропал. После предоплаты работа была сделана частично, вот-вот должно было быть все закончено и в результате большая потеря времени и немного денег((
ds-w
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
2 балла
6 лет назад
Настройка и оформление корзины
ocStore
Работа не сделана до сих пор!!! Крайне не советую связываться с этим исполнителем. Перевёл всю сумму 4000 руб. Каждый день обещания сделать. Если все же решили работать то вообще без предоплаты, иначе будете просить поработать.
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Opencart2 Вывод оптовых цен в карточку товара
Отлично разобрался в сути нестандартной задачи. Всё на 5+ Рекомендую
Всё прошло хорошо. Отличный заказчик во всём.
Ответный отзыв
fiboss
Максим 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Внедрить API платёжной системы Piastrix
Opencart
Договоренная работа выполнена. Я остался доволен. Евгений специалист своего дела! На протяжении выполнения работы отвечал на все мои вопросы. Рекомендую!
Рекомендую, как адекватного заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
lexx-t
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Небольшая доработка плагина Wordpress
WordPress
Евгений не пропадал, вникнул в сложный плагин и успешно решил задачу. Будем работать еще.
Все прошло отлично. Хороший заказчик.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
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