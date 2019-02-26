Сделать боковую панель-меню для ocStore 2.3

Нужно посмотреть на этом сайте http://narodnynews.ru в личном кабинете не работает форма добавления записи. Сайт на вордпрессе - все стандартные плагины. работало и потом бац перестало работать... т.е. исчезла форма помоему стоит этот плагин WP-Recall
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать боковую "фиксированную панель-меню" (Верстка + доработка/размещение для ocStore 2.3.0.2.3, шаблон лайтшоп и модуль YUMenu)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
cms wordpress. предпочтение исполнителям с наименьшей ценой.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт: https://uwwaterman.be/ Там Джумла и ВиртуМарт. Я предоставлю новый дизайн в псд. Задача одеть на сайт. Дизайна пока нет. Там будет горизонтальное меню и ничего особенного по дизайну.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт курсов вождения. На сайте будет: 1. Форма регистрации на экзамен. 2. Расписание экзаменов с возможностью выбора Города (логика следующая: выбрал город, в зависимости от города предлагается даты сдачи экзамена) 3. Карты с метками городов. 4. ...Завершен5 лет назад
- $50
Архив скину в лс. https://barefaced-clocks.000webhostapp.com/ Если сдадите в срок +20% наверхЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо перенести проект с Tilda на WP, сохранив адаптив, поведение всех элементов и функционал: http://ohtadivo.ru/ Запрограммировать лёгкое добавление и редактирование элементов для блоков (аналогично функционалу Тильды): [list][*]расписание событий[*]анонсы[*]фото наших гостей[*]мастера-преподаватели[*]партнёры[/list] Благодарю, если предложите адекватный ценник, а также прочтёте ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Сайт [url=https://clck.ru/FFvCu]https://clck.ru/FFvCu[/url] - это зеркало основного сайта, править можно без проблем. 1.Нужна настройка в категории - показывать видео для всех товаров данной категории с ссылкой на видео Ютуб - т.е. если заполнили ссылку в категории - видео должно ...Завершен5 лет назад
Сайт долго не редактировали. Просто лежал на домене и работал. В один прекрасный момент его взломали и сервер начал ложиться. Сейчас отключили данный домен. Он временно недоступен. Если включить его на серваке - он работает, но ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать сайт на Modx или другом движке который подойдёт по ТЗ с интеграцией под мобильное приложение с клиентским тестированием и личным кабинетом. Бриф в вложенииСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день.Просьба сразу указывать опыт работы с ElasticSearch и Wordpress и какие проекты выполнялись. [b]На проекте уже установлен ElasticPress. Нужно доработать:[/b] 1. Написать файл php, который будет (в папке с сайтом) подгружать ядро WP и отправлять на ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад