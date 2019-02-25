Перенеcти c Tilda на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок193 просмотра
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Добрый день,

Необходимо перенести проект с Tilda на WP, сохранив адаптив, поведение всех элементов и функционал:

http://ohtadivo.ru/

Запрограммировать лёгкое добавление и редактирование элементов для блоков (аналогично функционалу Тильды):

  • расписание событий
  • анонсы
  • фото наших гостей
  • мастера-преподаватели
  • партнёры
Благодарю, если предложите адекватный ценник, а также прочтёте описание проекта, оставив в первом сообщении "Тильда123"
WordPressTilda
5 лет назад
ea1thy
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад