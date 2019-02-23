Обновление drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки101 просмотр
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Необходимо обновить drupal с 7ой версии. До наиболее актуальной, чтобы сайт не потерял в своей функциональности. Обычный статейный сайт.

Drupal
5 лет назад
KTIF
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад