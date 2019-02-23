Обновление drupal

Правки в тексте, слайдере, фото, меню. За подробностями пишите в лс, указывая либо скайп либо телеграмм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить drupal с 7ой версии. До наиболее актуальной, чтобы сайт не потерял в своей функциональности. Обычный статейный сайт.
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