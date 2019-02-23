Серия правок на wp

Есть google insights он показывает очень плохие результаты загрузки сайта, например Время загрузки для взаимодействия 12,0 сек. нужно снизить скорость загрузки сайта на всех устройствах. Нужны только профессионалы что бы внешний вид сайта и все его функции остались ...