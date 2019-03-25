Установить OpenCart 2.3.0.2

$10
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок156 просмотров
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1. Установить Opencart

2. Накатить шаблон

3. Настроить шаблон согласно дефолту.

OpenCart
5 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
5 лет назад
$25
1 день
Отличная работа!
Только положительные эмоции от общения с заказчиком. Сотрудничество было приятным.