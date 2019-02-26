2 изменения для DLE(категории и окно публикации новости)

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки165 просмотров
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Добрый день пишу один проект на cms DLE, необходимо сделать такой функционал:

- возможность вызвать публикацию новости не в отдельном окне а на главной странице в попапе(дизайн попапа меня не особо интересует) 

- при добавление новой новости чтобы в списке категорий светились только главные категории, а при клике на главную категорию открывались бы категории дети родителя.(желательно сделать в виде 2х селектов) 

– сценарий селектов 

1. светим 2 селекта , 2й селект по умолчанию не активный 

2. 1 селект содержит только родителей. 2й селект только детей 

3. выбираем в 1м селекте родителя, разблокируем 2й селект и в нем находится категории детей данного родителя. 

5 лет назад
NotoneVST
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WhiteCodeDev
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Михаил сделал все по т3, по ходу работы предоставлял скриншоты и вел отчетность, что меня приятно удивило, не смотря на молодой аккаунт работой я доволен, дальнейшее сотрудничество обеспечено.
Спасибо, приятно было с вами работать
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