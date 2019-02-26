2 изменения для DLE(категории и окно публикации новости)

Добрый день пишу один проект на cms DLE, необходимо сделать такой функционал:

- возможность вызвать публикацию новости не в отдельном окне а на главной странице в попапе(дизайн попапа меня не особо интересует)

- при добавление новой новости чтобы в списке категорий светились только главные категории, а при клике на главную категорию открывались бы категории дети родителя.(желательно сделать в виде 2х селектов)

– сценарий селектов

1. светим 2 селекта , 2й селект по умолчанию не активный

2. 1 селект содержит только родителей. 2й селект только детей

3. выбираем в 1м селекте родителя, разблокируем 2й селект и в нем находится категории детей данного родителя.