Сделать сайт на подобие Авито. Предлагайте CMS

Нужно сделать сайт по аналогу с Авито. Нужно выбрать CMS или фреймворк (чтобы сделать как сам сайт так и админку). Дизайны с меня (могу сделать в фотошопе, могу в sketch, могу экспорт сделать в Zeplin).

Нужно оптимальное решение чтобы успеть сделать за 1-2 недели. Подключение robokassa также нужно