Сделать сайт на подобие Авито. Предлагайте CMS

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать сайт по аналогу с Авито. Нужно выбрать CMS или фреймворк (чтобы сделать как сам сайт так и админку). Дизайны с меня (могу сделать в фотошопе, могу в sketch, могу экспорт сделать в Zeplin).

Нужно оптимальное решение чтобы успеть сделать за 1-2 недели. Подключение robokassa также нужно

5 лет назад
arablex2
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Добавить Recaptcha от Google в сайт на Umi.CMS

    В функционал Umi уже встроена смена классической каптчи на Google Recaptcha, и если я правильно понял техподдержку UMI, необходимо только добавить код разметки для Google Recaptcha в файл tpls/captcha/en_default.tpl . Классическая каптча настроена и работает.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить верстку

    Есть сайт на котором не корректно на мобильной версии отображается заголовок нужно поправить и сделать возможность загрузку документов в соответствующем разделе, сайт сделан на битриксе, скрин прекрепил. [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fesmi.menodom.ru&amp;cc_key=]http://esmi.menodom.ru[/url]

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенести сайт на bitrix

    Нужно перенести сайт клиники реабилитации В новый день в СПБ (newday-clinic) на bitrix  Сейчас сайт на Tilde Жду предложений по цене и срокам И описание на сколько качественно можно его перенести в части оптимизации кода

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка готова. Нужно натянуть на Wordpress

    Добрый день! Верстка, включая адаптивную, уже готова.  Вот тут ссылки на верстку и основные моменты ТЗ https://docs.google.com/document/d/1caWa_FOCInHoE76SZ20K-6M63dcTckdigIhQmmpPYNY/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки.

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать простой сайт на OpenCart

    Нужно разработать простой сайт для магазина японских товаров. У магазина все товары по 150 руб.  Это будет скорее всего каталог или витрина, чем интернет-магазин. Не нужно делать корзину, регистрацию и привычные вещи.  Используем OpenCart + шаблон к ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить модуль доставки на сайте на 1С Битрикс

    $80

    Задача сделать калькулятор доставки по аналогии. смотрим ссылку. подробный таск отправим утвержденному кандитату.  Сервис подкдючения eDost.ru Кто успешно справится будем постоянно работать по разработке доработкам сайтов на Битриксе.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка Easydiscuss

    $20

    Нужно в профиле пользователя в закладке "Ответы" вывести не просто список вопросов, на которые пользователь ответил, но и тексты самих ответов.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка верстки на Wordpress

    Доброго всем дня! Мне необходимо натянуть html-верстку на Wordpress. Шаблон несложный, используются однотипные блоки. Нужно натянуть главную страницу (подобие лендинга), внутреннюю страницу и "жизнь центра" (вывод новостей из разных рубрик на одной странице). Нужно сделать так, чтобы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад