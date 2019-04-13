arablex2

Алексей Степикин arablex2

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
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$1
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Отзывы фрилансеров
i_m_super_hero
Денис 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
2 балла
3 года назад
Нужно нарисовать персонажа человека-паука, но в смокинге
Без комментариев
ok
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Добавить простой футер в лендинг
Интересная задача, всегда на связи и оплата сразу после выполнения. Было приятно поработать с Алексеем! Рекомендую!
Быстро все сделал. Адекватный исполнитель. Рекоммендую. Буду еще обращаться к нему
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webocadchuk
Олексей 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
5 лет назад
Заменить фоны, картинки и товары с описанием в html
Хороший заказчик, четкая задача отличная коммуникация, рекомендую к сотрудничеству!
Отлично сработал. Подошёл очень ответственно
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andomashpro
Антон 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать pop-up 3 штуки и выставить обязательными поля в формах
Интересная была задача. Благодарю за сотрудничество.
Отличная работа!
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Art_Lisichka
Юлия Лисняк 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Создать видео ролик на 1,5 минуты
Отличный заказчик! Четкое ТЗ. С удовольствием поработаю еще раз.
Очень рекомендую. Работает вдумчиво. Буду ещё обращаться
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