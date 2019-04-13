Друзья, ищем в команду иллюстратора для разработки казуальной игры. Тематика игры - пираты. Стиль - скетч. Горячая задача - отрисовать в едином стиле: * ~ 40 иллюстраций артефактов (мечи, сундуки, попугаи).* ~ 40 иллюстраций ...
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать видео ролик из презентации. То есть использовать элементы презентации для анимации. Все элементы можно экспортировать в png/jpg/svgПрезентации10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен персонаж близкий к реальности, но не 3D. Он должен выглядеть рисованным. Он будет в смокинге, шапка от костюма паука торчит из кармана пиджака. Также из под штанин и расстегнутой (на две пуговицы) рубашки виден ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Нужно лицо отсюда [url=https://codepen.io/aleksey-stepikin/pen/dybXqPz]https://codepen.io/aleksey-stepikin/pen/dybXqPz [/url]поместить в код сюда [url=https://codepen.io/aleksey-stepikin/pen/GRKqXgd]https://codepen.io/aleksey-stepikin/pen/GRKqXgd [/url]Сделать аккуратно. Центрировать по экрану Потом повесить на домен После того как код соедините, оплачу 10 дол. После того как на сайт повесите оплачу еще 10 дол. Важно - отображение на всех ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно в готовый ролик Final Cut Pro подставить готовые тексты и картинки. Ролик дам и музыку тоже. Нужно сделать за 1 деньАнимация8 заявокЗакрыт4 года назад
Проект - это площадка для блоггеров. Обмен контактами, заказы. Нужно составить заголовки и написать тексты. нужно оперативно. Подробности в лсКопирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Я - сам дизайнер, но нет времени оформлять портфолио. Нужно оформить каждую работу на Behance в 16000 пикселей по высоте (не больше и не меньше). Нужно чтобы была анимация тоже. Пишите свои цены за оформление ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
сайт на kid.mamamia.ua На него перенесли сайт wordpress с другого сайта. Потом поставили плагин Velvet blues updates. После этого перестали открываться страницы сайта. Но админка работает. Надо пофиксить.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
нужно добавить футер здесь [url=http://risex.stepikin.com/]http://risex.stepikin.com/ [/url]будет лого слева, по центру 4 ссылки и справа 4 соц сети. Учесть в моб версии футер (столбиком)HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть программа для windows. При регистрации на сайте автоматически высылается код от программы для бесплатного использования. Этот код завязан на opencart. Нужно переделать на Тильду.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать иллюстрацию на тему баттла (1 против 1). Темы : спорт/танцы/рэп. Поясню - есть один сайт (мой) где можно выложить свое видео и другой человек выложит свое видео в ответ. Остальные голосуют. Надо визуализировать ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт по аналогу с Авито. Нужно выбрать CMS или фреймворк (чтобы сделать как сам сайт так и админку). Дизайны с меня (могу сделать в фотошопе, могу в sketch, могу экспорт сделать в Zeplin). Нужно ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт duelist.pro. Нужна помощь с авторизации через фейсбук. Пишите сроки и ценыЗакрыт5 лет назад
- $20
Первым делом надо сделать простую админку, куда будут приходить данные из "подписаться", и в дальнейшем данные по регистрациям. Потом нужно делать регистрацию/авторизацию и личный кабинет. ЛК - берем пример с wavesplatform ( https://client.wavesplatform.com/wallet/assets )В шапке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужно сделать форму именно на html код вставить на сайт пример как должно выглядеть на сайте внизу https://getfork.io/ в коде прописать на какую почту отправляться должно (и чтобы отправлялось)Закрыт5 лет назад
- $15
Нужно написать файл, через который данные будет отправляться на OpenCart (регистрация в системе). Файл будет размещен на своем хостинге а ссылка на него будет из Тильды (использование webhookЗакрыт5 лет назад
Нужна минимальная версия, где будет страница со списком баттлов и фильтрами (децствующие , оконченные) , страница раскрытого баттла (два видео и под ними счётчики голосов), страНика создания баттла, возможность генерации html кода для вставки на ...Закрыт5 лет назад
- $20
Есть лендинг: http://xn----7sbcrqresgldje7q.xn--p1ai/ Я вышлю архив и нужно в нем заменить фоны, а также все товары с ценами и заголовками. Работа легкая, но рутинная. Прилагаю макет на что надо заменять. Картинки товаров и прайс лист с заголовками я ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт сделан на нескольких плагинах: slider revolution, wp bakery Нужно ускорить работу сайта но не сломав плагины и чтобы можно было нормально дальше добавлять новые материалыСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать анимацию пера (которым в старину писали) как будто на него дует легкий ветер. Это надо будет вставить в сайт: http://gallery.stepikin.ru/ Сейчас там просто картинка. Надо сделать нечто подобное в гифкеАнимация9 заявокЗакрыт6 лет назад