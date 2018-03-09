Качественная верстка
Предоставляю услуги верстки: HTML, CSS, JS.
Опыт коммерческой разработки: 3 года.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Профессионально и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, работа в удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Интересная была задача. Благодарю за сотрудничество.
$105
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, выполнена в обозначенные сроки. Замечаний практически не было, и то все устранены оперативно. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача и быстрая проверка результата. Отдельная благодарность за оплату через удобный для меня сервис. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$60
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, как и в прошлый раз Рекомендую Антона как профессионального и ответственного верстальщика
Ответный отзыв
Хороший проект, приятный заказчик, своевременная оплата результата. Уже не первая наша совместная работа, надеюсь и не последняя.
$20
10 баллов
6 лет назад
Благодарю за работу и буду обращаться еще
Ответный отзыв
Благодарю за интересную задачу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
HTML-верстка
12 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#390
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#418
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1894