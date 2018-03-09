andomashpro

Антон andomashpro

 
32 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка

Предоставляю услуги верстки: HTML, CSS, JS.

Опыт коммерческой разработки: 3 года.

JavascriptHTMLCSS
недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
misvich
Михаил 
33 годаДания
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Верстка главной
Профессионально и в срок. Рекомендую.
Все отлично, работа в удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
arablex2
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать pop-up 3 штуки и выставить обязательными поля в формах
Отличная работа!
Интересная была задача. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
xstr
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$105
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка 4-х макетов
Отличная работа, выполнена в обозначенные сроки. Замечаний практически не было, и то все устранены оперативно. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Хорошо поставленная задача и быстрая проверка результата. Отдельная благодарность за оплату через удобный для меня сервис. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Верстка лендинга
Все отлично, как и в прошлый раз Рекомендую Антона как профессионального и ответственного верстальщика
Хороший проект, приятный заказчик, своевременная оплата результата. Уже не первая наша совместная работа, надеюсь и не последняя.
Ответный отзыв
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Верстка одностраничников и поиск графики
Благодарю за работу и буду обращаться еще
Благодарю за интересную задачу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#390
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#418
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1894