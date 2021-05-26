Сделать видео презентацию из pdf презентации.

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Закрыт10 заявок606 просмотров

Сделать видео ролик из презентации. То есть использовать элементы презентации для анимации. Все элементы можно экспортировать в png/jpg/svg

4 года назад
arablex2
Алексей 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

София
 
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