Сделать видео презентацию из pdf презентации.

Есть данные исследования онлайн магазинов, которые содержат информацию об ассортименте, способах доставки, поддержке клиентов, условия возврата и т.д. Всего около 30 разных характеристик и около 40 сайтов. Надо сделать анализ в экселе и подготовить небольшую ...