Нужно сделать презентацию по маркетингу. Слайдов 10. Тема: Создание маркетинговой стратегии с бюджетем 1000 злотых Стратегия на один месяц Страна Польша
Сделать видео презентацию из pdf презентации.
Сделать видео ролик из презентации. То есть использовать элементы презентации для анимации. Все элементы можно экспортировать в png/jpg/svg
Заявки фрилансеров
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