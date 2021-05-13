Обработка данных и презентация

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Закрыт3 заявки676 просмотров

Есть данные исследования онлайн магазинов, которые содержат информацию об ассортименте, способах доставки, поддержке клиентов, условия возврата и т.д. Всего около 30 разных характеристик и около 40 сайтов. Надо сделать анализ в экселе и подготовить небольшую обобщающую презентацию по результатам. Всего должно получиться около 10-15 слайдов. Вся информация и слайды на английском языке. Опыт международных компаний и маркетинговых исследований очень приветствуется. Работа срочная, сделать надо будет за пару дней.

4 года назад
Perfect1917
Максим 
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Заявки фрилансеров

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