Переработка презентации

Есть готовая презентация с правильными мыслями, но подготовленная непрофессионально состоящая из 17 слайдов. Цель презентации: привлечь инвесторов в существующую дистрибьюторскою алкогольную компанию под новые продукты в портфеле.

Работа состоит из 2х частей:

1) Подготовить pitch deck на макс 6-7 слайдов (макс быстро) используя существующую презентацию. Канву, что нужно оставить я даю

2) Переработать исходную презентацию в профессиональный pitch deck

Просьба дать предложения по ценам первой и второй части.