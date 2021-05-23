необходимо на основании задания предложить структуру и дизайн и создать презентацию
Оформить курсовую работу. Java
Оформить всю текстовую часть, сделать презентацию. Сама программа готова
Заявки фрилансеров
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