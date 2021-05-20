Презентацию компании для отправки клиентам в power point, pdf

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Закрыт26 заявок687 просмотров

необходимо на основании задания предложить структуру и дизайн и создать презентацию

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