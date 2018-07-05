хостинг больше не поддерживает версию 5.6. Необходимо перевести на 7.6. или 8.0 (8.1)
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дизайн интро, аутро и самого ролика (текстовые блоки, стрелки, цвета, вставки из видео и фото и т.п.) + добавление музыки, свободной от авторских прав. ТЗ предоставляется. Длительность около 6 минут.Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
необходимо на основании задания предложить структуру, подготовить тз для оператора и создать роликВидеомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
необходимо на основании задания предложить структуру и дизайн и создать презентациюПрезентации26 заявокЗакрыт3 года назад
необходимо настроить отчеты, интеграции и иные функции по ТЗ. ТЗ предоставляетсяСистемное администрирование5 заявокЗакрыт3 года назад
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Задачи: 1) Доработать 2 существующих лендинга - сделать отображение блоков html корректно на мобильных устройствах и планшетах 2) Создать дополнительные страницы по шаблонам вышеуказанных доработанных страницHTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести текст технического характера с английского языка на русский Тема: декантерные центрифуги Кол-во страниц: 21 Сроки: до 21.02.Завершен4 года назад
Необходимо создать фирменный бланк с имеющимся логотипом по нашим стандартам: Верхняя часть - правый угол лого, по центру слоган Нижняя часть - реквизитыФирменный стиль42 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать брендбук компании, разрабатывать логотип не нужно, уже есть и устраивает, необходимо все собрать, оформить и регламентировать. Примерная структура (описательная часть - философия, миссия не включены, в список, так как рассматриваем варианты создания брендбука ...Фирменный стиль25 заявокЗакрыт4 года назад
необходимо перевести лендинг без потери позиций в поисковикахПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
список предоставляетсяВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
список правок и содержание предоставляется. Интересно долгосрочное сотрудничествоВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
удаленная работа: перевод текстов, звонки клиентам, переписка с клиентами, поиск информации в интернете и т.п.Завершен5 лет назад
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текст об оборудовании для очистки воды, около 2900 слов или 15.000 символов без пробеловЗавершен5 лет назад
все детали в личной перепискеЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Проверить имеющийся договор на продажу нового оборудования и адаптировать его к продаже б.у. оборудования с гарантией 6 месяцев.Завершен6 лет назад
Интересующие вопросы: - приобретение на физ или юр. лицо (плюсы/минусы)? - ведение деятельности через ООО или ИП (плюсы/минусы)? - какие законодательные нормы регулируют этот вид деятельности? - какие законодательные нормы необходимо исполнить в процессе обслуживания клиентов - какие сборы и налоги ...Завершен6 лет назад