mischin

Николай Мишин mischin

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
8 отзывов
1 новый
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
masharella
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
23 дня назад
$220
10 баллов
23 дня назад
Дизайн ролика об оборудовании
новый отзыв
Спасибо за такой интересный и красивый заказ!
Спасибо Марии за проделанную работу!
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$70
10 баллов
4 года назад
Перевод с английского языка
Профессиональный, серьёзный подход к работе. Деловой, интеллигентный стиль общения. Чёткая постановка задач.
Качество перевода выполнено в соответствии с поставленными ожиданиями: 1) сроки соблюдены на 100% 2) техническая терминология соблюдена 3) Грамотность и стиль выдержаны Рекомендую переводчика Лилию Князеву. Спасибо за отличную и быструю работу
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hopewhole
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Составить договор с ИП на удаленную работу
Уже не первый раз работаем с Николаем, всегда все хорошо, спокойно. Рекомендую фрилансерам заказчика.
Большое спасибо! Сотрудничеством доволен!
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FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$22
10 баллов
6 лет назад
Перевод с немецкого юридического текста 5.962 символа без пробелов
Все как всегда ок, рекомендуем
очень доволен сотрудничеством
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FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$45
10 баллов
6 лет назад
Перевод текста с английского, 11 страниц
Надежный заказчик, по всем вопросам на связи, рекомендуем!
очень доволен сотрудничеством
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