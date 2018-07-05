Необходимо создать брендбук компании, разрабатывать логотип не нужно, уже есть и устраивает, необходимо все собрать, оформить и регламентировать. Примерная структура (описательная часть - философия, миссия не включены, в список, так как рассматриваем варианты создания брендбука ...