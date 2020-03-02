Перевод с английского языка

ПереводыЗавершен19 заявок408 просмотров
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Необходимо перевести текст технического характера с английского языка на русский 

Тема: декантерные центрифуги

Кол-во страниц: 21

Сроки: до 21.02. 

4 года назад
mischin
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
4 года назад
$70
2 дня
WMZ
Качество перевода выполнено в соответствии с поставленными ожиданиями: 1) сроки соблюдены на 100% 2) техническая терминология соблюдена 3) Грамотность и стиль выдержаны Рекомендую переводчика Лилию Князеву. Спасибо за отличную и быструю работу
Профессиональный, серьёзный подход к работе. Деловой, интеллигентный стиль общения. Чёткая постановка задач.
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